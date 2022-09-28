Президент баскетбольной лиги ВТБ прокомментировал мобилизацию

«Пока информация о мобилизации баскетболистов отсутствует. Мы в ежедневном формате мониторим. Пока все в порядке.



Ждем некого инструментария от правительства о логистике проведения и передвижения команд. Но пока государственная политика не обсуждается, как есть, так и будет. Брони для баскетболистов добиваться пока не можем», — сказал Кущенко.