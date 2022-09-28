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59 минут назад

Сергей Кущенко: «Брони от мобилизации для баскетболистов добиваться не будем»

Sports.ru

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос о брони от мобилизации для баскетболистов.

Президент баскетбольной лиги ВТБ прокомментировал мобилизацию
Фото: Sports.ruSports.ru

«Пока информация о мобилизации баскетболистов отсутствует. Мы в ежедневном формате мониторим. Пока все в порядке.

Ждем некого инструментария от правительства о логистике проведения и передвижения команд. Но пока государственная политика не обсуждается, как есть, так и будет. Брони для баскетболистов добиваться пока не можем», — сказал Кущенко.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и советник министра спорта Анна Богалий заявила, что министерство готовит систему бронирования от мобилизации для профессиональных спортсменов.

Баскетбол,Анна Богалий,Сергей Кущенко,Владимир Путин,
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