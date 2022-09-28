Президент баскетбольной лиги ВТБ прокомментировал мобилизацию

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос о брони от мобилизации для баскетболистов.
«Пока информация о мобилизации баскетболистов отсутствует. Мы в ежедневном формате мониторим. Пока все в порядке.
Ждем некого инструментария от правительства о логистике проведения и передвижения команд. Но пока государственная политика не обсуждается, как есть, так и будет. Брони для баскетболистов добиваться пока не можем», — сказал Кущенко.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и советник министра спорта Анна Богалий заявила, что министерство готовит систему бронирования от мобилизации для профессиональных спортсменов.