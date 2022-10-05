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17 часов назад

Пресс-секретарь Белого дома: «США рассмотрят серьезное встречное предложение России по обмену Бриттни Грайнер, если оно будет»

Sports.ruиещё 1

Власти США готовы рассмотреть «серьезное встречное предложение» России по обмену баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана, если такое поступит. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

США готовы рассмотреть предложение по обмену Бриттни Грайнер
Фото: Sports.ruSports.ru

«Бриттни Грайнер должна быть немедленно освобождена. Как мы неоднократно говорили, Бриттни Грайнер и Пол Уилан были несправедливо задержаны российскими властями. Президент Джо Байден продолжает давать своей администрации указания взаимодействовать с российским правительством по всем доступным каналам, а также прилагать все усилия, чтобы вернуть Уилана и Грайнер домой.

Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к обстоятельному предложению США. Или же они могут сделать серьезное встречное предложение. Но они должны сделать серьезное ответное предложение», – сказала Жан-Пьер.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.

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