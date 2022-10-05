США готовы рассмотреть предложение по обмену Бриттни Грайнер

«Бриттни Грайнер должна быть немедленно освобождена. Как мы неоднократно говорили, Бриттни Грайнер и Пол Уилан были несправедливо задержаны российскими властями. Президент Джо Байден продолжает давать своей администрации указания взаимодействовать с российским правительством по всем доступным каналам, а также прилагать все усилия, чтобы вернуть Уилана и Грайнер домой.



Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к обстоятельному предложению США. Или же они могут сделать серьезное встречное предложение. Но они должны сделать серьезное ответное предложение», – сказала Жан-Пьер.