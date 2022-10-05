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13 часов назад

Миротич остается самым высокооплачиваемым игроком Евролиги, Ларкин – 2-й, Мицич – 3-й

Sports.ru

По оценке издания, больше всех за сезон вновь заработает форвард «Барселоны» Никола Миротич, зарплата которого составляет около 5 миллионов долларов в год.

Названы самые высокооплачиваемые игроки Евролиги
Фото: Sports.ruSports.ru

На втором и третьем местах в рейтинге остались защитники действующего чемпиона Евролиги Шейн Ларкин и Василие Мицич («Анадолу Эфес») – 4 и 3,3 миллиона в год соответственно.

В случае участия московского ЦСКА в новом сезоне Евролиги в рейтинг вошли бы Никола Милутинов (около 2,5 млн), и Алексей Швед (около 2 млн).

Самые высокооплачиваемые игроки Евролиги-2022/23 по версии Eurohoops:

1. Никола Миротич («Барселона») – 5 миллионов долларов в год

2. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») – 4 млн

3. Василие Мицич («Анадолу Эфес») – 3,3 млн

4. Милош Теодосич («Виртус») – 2,1 млн

5. Уилл Клайберн («Анадолу Эфес») – 2 млн

6. Майк Джеймс («Монако») – 2 млн

7. Николо Мелли («Милан») – 2 млн

8. Кевин Пангос («Милан») – 2 млн

9. Томаш Саторански («Барселона») – 2 млн

10. Торнике Шенгелия («Виртус») – 2 млн

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