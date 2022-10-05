Названы самые высокооплачиваемые игроки Евролиги

По оценке издания, больше всех за сезон вновь заработает форвард «Барселоны» Никола Миротич, зарплата которого составляет около 5 миллионов долларов в год.

Фото: Sports.ru Sports.ru

На втором и третьем местах в рейтинге остались защитники действующего чемпиона Евролиги Шейн Ларкин и Василие Мицич («Анадолу Эфес») – 4 и 3,3 миллиона в год соответственно.

В случае участия московского ЦСКА в новом сезоне Евролиги в рейтинг вошли бы Никола Милутинов (около 2,5 млн), и Алексей Швед (около 2 млн).

Самые высокооплачиваемые игроки Евролиги-2022/23 по версии Eurohoops:

1. Никола Миротич («Барселона») – 5 миллионов долларов в год

2. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») – 4 млн

3. Василие Мицич («Анадолу Эфес») – 3,3 млн

4. Милош Теодосич («Виртус») – 2,1 млн

5. Уилл Клайберн («Анадолу Эфес») – 2 млн

6. Майк Джеймс («Монако») – 2 млн

7. Николо Мелли («Милан») – 2 млн

8. Кевин Пангос («Милан») – 2 млн

9. Томаш Саторански («Барселона») – 2 млн