Леброн хочет владеть командой НБА в Лас-Вегасе

Легендарный игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился своими мыслями стать владельцем клуба НБА, который будет базироваться в Лас-Вегасе.
«Я отлично чувствую себя в Лас-Вегасе, здесь лучшие болельщики в мире. В какой-то момент мне хотелось бы стать владельцем команды в Лас-Вегасе. Это было бы потрясающе», – приводит слова Леброна ESPN.
Сегодня «Лос-Анджелес Лейкерс» в предсезонной игре проводили встречу с «Финикс Санз». Леброн Джеймс сумел набрать 23 очка за 17 минут. Встреча завершилась поражением для «Лейкерс» – 115:119.
Регулярный сезон НБА для «Лос-Анджелес Лейкерс» начнется 19 октября выездной встречей с «Голден Стэйт». Начало игры в 05:00 по московскому времени.