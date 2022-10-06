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9 часов назад

Леброн хочет владеть командой НБА в Лас-Вегасе

Спорт день за днемиещё 1

Легендарный игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился своими мыслями стать владельцем клуба НБА, который будет базироваться в Лас-Вегасе.

Леброн хочет владеть командой НБА в Лас-Вегасе
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

«Я отлично чувствую себя в Лас-Вегасе, здесь лучшие болельщики в мире. В какой-то момент мне хотелось бы стать владельцем команды в Лас-Вегасе. Это было бы потрясающе», – приводит слова Леброна ESPN.

Сегодня «Лос-Анджелес Лейкерс» в предсезонной игре проводили встречу с «Финикс Санз». Леброн Джеймс сумел набрать 23 очка за 17 минут. Встреча завершилась поражением для «Лейкерс» – 115:119.

Регулярный сезон НБА для «Лос-Анджелес Лейкерс» начнется 19 октября выездной встречей с «Голден Стэйт». Начало игры в 05:00 по московскому времени.

Баскетбол,Джеймс Леброн,
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