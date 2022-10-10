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1 час назад

Французский баскетболист отреагировал на критику из-за переезда в РФ

Илья Родин

Французский баскетболист Тома Эртель прокомментировал в социальных сетях высказывания хейтеров по поводу его перехода в российский БК «Зенит». Он пояснил, что резкие слова его не тревожат. Об этом пишет РБК.

Баскетболист из Франции ответил на критику из-за переезда в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что защитник выступал за баскетбольные клубы «Реал», «Барселона», «Страсбур» и «По-Ортез». С 2013 года Эртель играл за сборную Франции, завоевал вместе с командой серебро Олимпиады, бронзу чемпионата мира, серебро и золото Евробаскета.

Баскетболист подчеркнул, что ему «абсолютно плевать» на критические высказывания хейтеров. При этом он посоветовал им перестать напрасно тратить время на комментирование чужих блогов и заняться собственной жизнью.

Напомним, что Эртель подписал контракт с «Зенитом» в конце сентября. Его решение вызвало негативную реакцию в Федерации баскетбола Франции. Спортсмену запретили выступать за национальную команду.

Баскетбол,Реал,Зенит,
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