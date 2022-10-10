Баскетболист из Франции ответил на критику из-за переезда в РФ

Французский баскетболист Тома Эртель прокомментировал в социальных сетях высказывания хейтеров по поводу его перехода в российский БК «Зенит». Он пояснил, что резкие слова его не тревожат. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что защитник выступал за баскетбольные клубы «Реал», «Барселона», «Страсбур» и «По-Ортез». С 2013 года Эртель играл за сборную Франции, завоевал вместе с командой серебро Олимпиады, бронзу чемпионата мира, серебро и золото Евробаскета.

Баскетболист подчеркнул, что ему «абсолютно плевать» на критические высказывания хейтеров. При этом он посоветовал им перестать напрасно тратить время на комментирование чужих блогов и заняться собственной жизнью.