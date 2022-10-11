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1 час назад

Мэтт Барнс: «Леброн должен немного отступить в сторону, чтобы Уэстбрук стал Уэстбруком»

Sports.ru

Эксперт ESPN Мэтт Барнс высказался на тему возможного прогресса в игре плеймейкера «Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

Эксперт высказался на тему возможного прогресса в игре плеймейкера «Лейкерс»
Фото: Sports.ruSports.ru

По мнению экс-игрока НБА, Уэстбрук сможет прибавить, если лидер «озерников» Леброн Джеймс будет готов помогать ему.

«Мне кажется, Брону придется сделать небольшой шаг в сторону, чтобы позволить Рассу быть Рассом. С возрастом ваш стиль игры немного меняется. Но способ проявить себя есть. Думаю, Расс все-таки будет Рассом. И мое мнение таково, что сильным его порой делает как раз неудача.

Но точно могу сказать одну вещь: нельзя загонять Расселла Уэстбрука в угол. Он всегда играл с мячом в руках. Мы все знаем, что «Лейкерс» лучше себя чувствуют, когда мяч в руках у Брона, но он может позволить Рассу держать мяч первые две с половиной четверти, чтобы тот поймал ритм и прочувствовал ситуацию. При этом Брону и Эй Ди необязательно совсем выключаться, у них будут свои моменты.

Но можно сделать так, что когда Леброн берет на себя инициативу в середине третьей четверти, забирает себе мяч, Расс уже был в ритме», – заявил Барнс.

Джеймс Леброн,Мэтт Барнс,
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