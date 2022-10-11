Шарп высказался о конфликте Грина и Пула, вспомнив драку Майкла Джордана

«Я не знаю, что они будут делать со всем этим. Джордан Пул уже не тот. Каждый смотрит на это так: «Чувак, ты позволил Дрэймонду это сделать?» Не знаю, что в команде собираются предпринимать. Нельзя использовать прецедент 30-летней давности, сказав: «Ну, МайкМайкл Джордан ударил Стива Керра». Дрэймонд не чёртов Майкл Джордан, а Джордан Пул в десять раз лучший игрок, чем Стив Керр. Сейчас всё по-другому. Но если «Голден Стэйт» справится, у них будет лучшая раздевалка в истории лиги», — сказал Шарп в эфире UNDISPUTED.