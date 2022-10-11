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1 час назад

Леброн Джеймс: сборная США 2008 года — лучшая национальная команда в истории

Чемпионат.comиещё 1

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что национальная команда США в 2008 году достигла своего пика и должна считаться лучшей сборной в истории баскетбола.

Леброн Джеймс: сборная США 2008 года — лучшая национальная команда в истории
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Если у вас Дуэйн Уэйд выходит со скамейки, то это лучшая национальная команда в истории», — сказал Джеймс в документальном фильме Netflix The Redeem Team, который посвящен американской сборной, в 2008 году вернувшей себе звание олимпийских чемпионов на Играх в Пекине.

В состав сборной США 2008 года на Олимпийских играх вошли такие звёзды, как Леброн Джеймс, Коби Брайант, Дуэйн Уэйд, Кармело Энтони, Крис Пол, Джейсон Кидд и другие. Команда получила прозвище Redeem Team («Команда возмездия»). После того как национальная команда США неудачно выступила на Играх в Афинах в 2004 году и на чемпионате мира в 2006 году в Японии, сборная 2008 года завоевала олимпийское золото. Звёздная команда прошла весь турнир без поражений и завоевала золотые медали, обыграв в финале сборную Испании со счётом 118:107.

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