Джо Байден: «Готов обсудить с Путиным освобождение Бриттни Грайнер»

Президент США Джо Байден заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с арестованной американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.
«Послушайте, у меня нет намерений встречаться с ним, но если бы он подошел ко мне на саммите G20 и сказал: «Я хочу поговорить об освобождении Бриттни Грайнер». Я бы встретился с ним, но это зависело бы от ситуации», – цитирует Байдена CNN.
Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.