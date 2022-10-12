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40 минут назад

Джо Байден: «Готов обсудить с Путиным освобождение Бриттни Грайнер»

Sports.ruиещё 1

Президент США Джо Байден заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с арестованной американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.

Джо Байден: «Готов обсудить с Путиным освобождение Бриттни Грайнер»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Послушайте, у меня нет намерений встречаться с ним, но если бы он подошел ко мне на саммите G20 и сказал: «Я хочу поговорить об освобождении Бриттни Грайнер». Я бы встретился с ним, но это зависело бы от ситуации», – цитирует Байдена CNN.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.

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