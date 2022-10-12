Джо Байден: «Готов обсудить с Путиным освобождение Бриттни Грайнер»

«Послушайте, у меня нет намерений встречаться с ним, но если бы он подошел ко мне на саммите G20 и сказал: «Я хочу поговорить об освобождении Бриттни Грайнер». Я бы встретился с ним, но это зависело бы от ситуации», – цитирует Байдена CNN.