Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Избивший одноклубника баскетболист «Уорриорз» вернется в команду в четверг

Матч ТВ

Избивший одноклубника баскетболист «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин вернется в состав команды в четверг. Об этом ESPN сообщил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр.

Избивший одноклубника баскетболист вернется в команду
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

— Дрэймонд не отстранен, а оштрафован. Это самый серьезный инцидент, который случился в команде с тех пор, как я здесь появился. Он (Грин) подорвал доверие команды, но я верю, что ему удастся все исправить, — сказал Керр.

В конце прошлой недели Грин во время тренировочного занятия поругался с одноклубником Джорданом Пулом. Сначала игроки разрешали конфликт устно, но затем Грин мощным ударом в голову отправил оппонента на паркет, его успели остановить партнеры по команде.

В социальной сети появилось видео конфликта, а руководство «Уорриорз» объявило о начале расследования обстоятельств утечки. Грин принес извинения Пулу и сообщил, что покинет команду на неопределенный срок, чтобы разобраться в себе.Грин выступает в «Уорриорз» на протяжении всей карьеры, вместе с командой он четыре раза завоевал титул чемпиона НБА.Ожидается, что Грин сыграет в заключительном предсезонном матче против «Денвера» в пятницу. Источник:ESPN

Баскетбол,Стив Керр,Дрэймонд Грин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители