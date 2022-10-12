Избивший одноклубника баскетболист вернется в команду

Избивший одноклубника баскетболист «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин вернется в состав команды в четверг. Об этом ESPN сообщил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр.
— Дрэймонд не отстранен, а оштрафован. Это самый серьезный инцидент, который случился в команде с тех пор, как я здесь появился. Он (Грин) подорвал доверие команды, но я верю, что ему удастся все исправить, — сказал Керр.
В конце прошлой недели Грин во время тренировочного занятия поругался с одноклубником Джорданом Пулом. Сначала игроки разрешали конфликт устно, но затем Грин мощным ударом в голову отправил оппонента на паркет, его успели остановить партнеры по команде.
В социальной сети появилось видео конфликта, а руководство «Уорриорз» объявило о начале расследования обстоятельств утечки. Грин принес извинения Пулу и сообщил, что покинет команду на неопределенный срок, чтобы разобраться в себе.Грин выступает в «Уорриорз» на протяжении всей карьеры, вместе с командой он четыре раза завоевал титул чемпиона НБА.Ожидается, что Грин сыграет в заключительном предсезонном матче против «Денвера» в пятницу. Источник:ESPN