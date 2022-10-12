Ударивший одноклубника баскетболист пришел на пресс-конференцию в часах от Хабиба Нурмагомедова

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин пришёл на послематчевую пресс-конференцию в часах, которые бывший российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов выпустил совместно с брендом Jacob & Co.

Модель Epic X Chrono украшает изображение Хабиба в папахе, а также надпись 29-0. Модель была выпущена ограниченным тиражом и состоит всего из 100 экземпляров.

Напомним, ранее Грин нанёс удар по своему товарищу по команде Джордану Пулу на тренировке после словесной перепалки с ним. Это стало известно благодаря видеозаписи, которая появилась в интернете. Разнимать игроков пришлось товарищам по команде. Тренировочное занятие было остановлено. Впоследствии Грин получил денежный штраф, сумма которого не разглашалась.