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1 час назад

Дрэймонд Грин пришёл на пресс-конференцию в часах, которые выпустил Хабиб Нурмагомедов

Чемпионат.comиещё 1

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин пришёл на послематчевую пресс-конференцию в часах, которые бывший российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов выпустил совместно с брендом Jacob & Co.

Ударивший одноклубника баскетболист пришел на пресс-конференцию в часах от Хабиба Нурмагомедова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Модель Epic X Chrono украшает изображение Хабиба в папахе, а также надпись 29-0. Модель была выпущена ограниченным тиражом и состоит всего из 100 экземпляров.

Скриншот

Напомним, ранее Грин нанёс удар по своему товарищу по команде Джордану Пулу на тренировке после словесной перепалки с ним. Это стало известно благодаря видеозаписи, которая появилась в интернете. Разнимать игроков пришлось товарищам по команде. Тренировочное занятие было остановлено. Впоследствии Грин получил денежный штраф, сумма которого не разглашалась.

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