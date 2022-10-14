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1 час назад

Клэй Томпсон: «Стараюсь наслаждаться каждым моментом карьеры. Я не смогу выступать вечно»

Sports.ruиещё 1

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал, что наслаждается выступлением за команду и был рад вернуться к борьбе за титулы после пропуска двух сезонов из-за травм.

Клэй Томпсон рассказал о своем возвращении
Фото: Sports.ruSports.ru

«Возвращение оправдало все затраченные усилия, все эти тяжелые дни. Все было не зря. Вообще, я в прямом смысле стараюсь наслаждаться каждым моментом нахождения на площадке, на скамейке, каждым моментом предматчевой подготовки, переездами, всеми этими вещами.

Время летит стремительно, я не смогу выступать вечно. К сожалению. Так что пока здоров и могу продолжать, радуюсь происходящему», – заявил 32-летний Клэй.

Баскетбол,Клэй Томпсон,
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