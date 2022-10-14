Клэй Томпсон рассказал о своем возвращении

«Возвращение оправдало все затраченные усилия, все эти тяжелые дни. Все было не зря. Вообще, я в прямом смысле стараюсь наслаждаться каждым моментом нахождения на площадке, на скамейке, каждым моментом предматчевой подготовки, переездами, всеми этими вещами.



Время летит стремительно, я не смогу выступать вечно. К сожалению. Так что пока здоров и могу продолжать, радуюсь происходящему», – заявил 32-летний Клэй.