Игрок НБА: «Хорнетс» – отстой, потому что Ламело – отстой»

Один из игроков НБА, имя которого не называется, резко высказался о «Шарлотт» и звездном разыгрывающем команды Ламело Болле.

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«Эта команда – отстой, потому что Ламело – отстой», – цитирует игрока известный тренер и эксперт ESPN Дэвид Торп.

Торп отметил, что команда этого игрока встречалась с «Шарлотт» в предсезонке.