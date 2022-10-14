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1 час назад

Игрок НБА: «Хорнетс» – отстой, потому что Ламело – отстой»

Sports.ru

Один из игроков НБА, имя которого не называется, резко высказался о «Шарлотт» и звездном разыгрывающем команды Ламело Болле.

Игрок НБА: «Хорнетс» – отстой, потому что Ламело – отстой»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Эта команда – отстой, потому что Ламело – отстой», – цитирует игрока известный тренер и эксперт ESPN Дэвид Торп.

Торп отметил, что команда этого игрока встречалась с «Шарлотт» в предсезонке.

Ламело был признан лучшим новичком сезона-2020/21. В прошлом сезоне его показатели составили 20,1 очка, 6,7 подбора и 7,6 передачи в среднем за матч. «Хорнетс» завершили сезон с результатом 43-39 и вышли в турнир плей-ин.

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