Ник Клэкстон признался в больших ожиданиях от Ирвинга перед новым сезоном

Бигмен «Нетс» Ник Клэкстон признался, что у него большие ожидания от звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга перед новым сезоном.

Фото: Sports.ru Sports.ru

«Кайри может стать MVP сезона и MVP финальной серии.

Если он настроит свою голову на что-то, он может это сделать», – заявил Клэкстон.

Ирвинг пропустил большую часть прошлого сезона из-за ограничений по коронавирусу. Получив разрешение играть, 30-летний баскетболист набирал в среднем по 27,4 очка, 4,3 подбора и 5,8 передачи за встречу.