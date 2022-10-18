Эксперты назвали фаворита НБА в сезоне-2022/2023

Ближайшей ночью стартует новый сезон НБА. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.
Аналитики считают, что больше всего шансов победить у «Бостона», поставить на «кельтов» можно с коэффициентом 6.00. Команде удалось неплохо усилиться в межсезонье, но она лишилась главного тренера: Име Удоку отстранили за неподобающее поведение.
За 6.50 можно поставить на действующего чемпиона — «Голден Стэйт». «Воины» сохранили костяк команды и готовы защитить титул.
Шансы «Милуоки» во главе с Яннисом Адетокунбо оценили коэффициентом 7.30, а за 8.00 можно сделать ставку на «Бруклин» или «Клипперс». Вероятность чемпионства «Финикса» аналитики оценили коэффициентом 11.00.
На «Филадельфию» предлагают сделать ставку с коэффициентом 15.00, а за 16.00 можно поставить на «Лейкерс», где надеются на чудо от Леброна Джеймса. С таким же коэффициентом принимают ставки на «Майами».
Шансы «Денвера» Николы Йокича букмекеры оценили коэффициентом 19.00, а на Луку Дончича и его «Даллас» можно поставить за 20.00.