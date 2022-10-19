В NBA вспомнили о дне рождения Бритни Грайнер

«Уже 243 дня она несправедливо находится в российской тюрьме, мы надеемся, что она скоро вернется домой. Все делают для этого всё возможное. Мы хотим воспользоваться возможностью высказаться об очень особенном члене нашего баскетбольного сообщества. Сегодня у Бриттни Грайнер день рождения, ей исполнилось 32 года. Мы хотим, чтобы ее имя и дальше было на слуху», — цитирует Карри NBC Sports.