В NBA вспомнили о дне рождения Бритни Грайнер

Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стейт Уорриорз» Стефен Карри поздравил с днем рождения баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Он выразил ей поддержку и призвал соотечественников не забывать о ней.
«Уже 243 дня она несправедливо находится в российской тюрьме, мы надеемся, что она скоро вернется домой. Все делают для этого всё возможное. Мы хотим воспользоваться возможностью высказаться об очень особенном члене нашего баскетбольного сообщества. Сегодня у Бриттни Грайнер день рождения, ей исполнилось 32 года. Мы хотим, чтобы ее имя и дальше было на слуху», — цитирует Карри NBC Sports.
5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.
4 августа Химкинский суд Подмосковья признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Сообщалось, что американка может стать частью обмена заключенными между Россией и США.
Ранее сообщалось, что Белый дом назвал своим приоритетом успешный обмен заключенными с Россией.