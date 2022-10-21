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1 час назад

Леброн отреагировал на уход из жизни авторитетного арбитра НБА

Чемпионат.comиещё 2

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался по поводу смерти знаменитого судьи Тони Брауна. Арбитр скончался в возрасте 55 лет. В 2021 году у него диагностировали рак поджелудочной железы. За два десятилетия специалист в общей сложности отработал на 1110 матчах регулярного чемпионата НБА и нескольких десятков встреч стадии плей-офф.

Леброн отреагировал на уход из жизни авторитетного арбитра НБА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Покойся с миром, Тони. Ты был отличным рефери, а как человек даже ещё лучше! Нашему спорту будет очень не хватать твоей улыбки и смеха», — написал Джеймс.

Баскетбол,Джеймс Леброн,
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