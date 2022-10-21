Леброн отреагировал на уход из жизни авторитетного арбитра НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался по поводу смерти знаменитого судьи Тони Брауна. Арбитр скончался в возрасте 55 лет. В 2021 году у него диагностировали рак поджелудочной железы. За два десятилетия специалист в общей сложности отработал на 1110 матчах регулярного чемпионата НБА и нескольких десятков встреч стадии плей-офф.