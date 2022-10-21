Клэй Томпсон эмоционально отреагировал на слухи о завершении карьеры

«У меня нет намерения уходить на пенсию в 2024 году. Если кто-то пишет какую-нибудь тупую чушь вроде этой, то пусть будет привлечён к ответственности, потому что это безумие. Какой-то абсурд. Это всё, что я могу сказать по этому поводу», — сказал Томпсон во время общения с прессой.