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2 часа назад

Клэй Томпсон эмоционально отреагировал на слухи о завершении карьеры

Чемпионат.com

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон отреагировал на слухи о своём завершении карьеры после 2024 года.

Клэй Томпсон эмоционально отреагировал на слухи о завершении карьеры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У меня нет намерения уходить на пенсию в 2024 году. Если кто-то пишет какую-нибудь тупую чушь вроде этой, то пусть будет привлечён к ответственности, потому что это безумие. Какой-то абсурд. Это всё, что я могу сказать по этому поводу», — сказал Томпсон во время общения с прессой.

В прошлом матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:109) Клэй набрал 18 очков, два подбора и три передачи. Томпсон — четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Атакующий защитник пропустил сезон-2020/2021, а затем и следующий по причине разрыва крестообразных связок и ахиллова сухожилия.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.

Баскетбол,Клэй Томпсон,
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