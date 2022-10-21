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1 час назад

Клэй Томпсон: «Не собираюсь завершать карьеру в 2024 году»

Sports.ru

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон опроверг слухи о том, что он собирается завершить карьеру в 2024 году.

Клэй Томпсон прокомментировал завершение карьеры
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я видел сообщение – я не собираюсь завершать карьеру в 2024 году. Если вы пишите такую чушь, вы должны нести ответственность, потому что

То, что я не играл «5 на 5», не означает, что я собираюсь завершить карьеру, это абсурд. Это все, что я могу сказать», – заявил 32-летний игрок.

Томпсон пропустил два сезона из-за травм. В прошлом сезоне защитник вернулся на площадку и помог «Уорриорз» завоевать четвертый чемпионский титул за восемь лет.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

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