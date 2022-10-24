Звезда «Лейкерс» пришел на пресс-конференцию в подавленном состоянии

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис после матча с «Блэйзерс» (104:106) пришел на пресс-конференцию в подавленном состоянии.

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Журналист поинтересовался, какой вывод он сделал после неудачного старта в новом сезоне (0-3).

«Надо попадать по кольц

Мы хорошо играли в защите в первых трех матчах, но про реализацию этого не скажешь. Вот где ключевая разница. Проблема в исполнении и выборе позиций для броска, вот что первым приходит в голову.

Почему я такой расстроенный? Мы просто обязаны были брать этот матч», – заявил Дэвис.