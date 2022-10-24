Звезда «Лейкерс» пришел на пресс-конференцию в подавленном состоянии

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис после матча с «Блэйзерс» (104:106) пришел на пресс-конференцию в подавленном состоянии.
Журналист поинтересовался, какой вывод он сделал после неудачного старта в новом сезоне (0-3).
«Надо попадать по кольц
Мы хорошо играли в защите в первых трех матчах, но про реализацию этого не скажешь. Вот где ключевая разница. Проблема в исполнении и выборе позиций для броска, вот что первым приходит в голову.
Почему я такой расстроенный? Мы просто обязаны были брать этот матч», – заявил Дэвис.
Один из ключевых промахов «Лейкерс» в концовке на совести Расселла Уэстбрука. За 27 секунд до сирены он промахнулся со средней, когда у «озерников» оставалось 18 секунд до завершения владения при «+1».