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1 час назад

Энтони Дэвис – о выводах после 0-3 на старте: «Надо попадать по кольцу»

Sports.ruиещё 2

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис после матча с «Блэйзерс» (104:106) пришел на пресс-конференцию в подавленном состоянии.

Звезда «Лейкерс» пришел на пресс-конференцию в подавленном состоянии
Фото: Sports.ruSports.ru

Журналист поинтересовался, какой вывод он сделал после неудачного старта в новом сезоне (0-3).

«Надо попадать по кольц

Мы хорошо играли в защите в первых трех матчах, но про реализацию этого не скажешь. Вот где ключевая разница. Проблема в исполнении и выборе позиций для броска, вот что первым приходит в голову.

Почему я такой расстроенный? Мы просто обязаны были брать этот матч», – заявил Дэвис.

Один из ключевых промахов «Лейкерс» в концовке на совести Расселла Уэстбрука. За 27 секунд до сирены он промахнулся со средней, когда у «озерников» оставалось 18 секунд до завершения владения при «+1».

Баскетбол,Энтони Дэвис,
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