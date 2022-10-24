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1 час назад

«Грайнер надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения» — адвокаты спортсменки

Матч ТВ

Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер заявили, что спортсменка рассчитывает на сокращение срока заключения после рассмотрения судом апелляционной жалобы. Интересы американки представляют Мария Благоволина и Александра Бойкова.

Адвокаты рассказали о надеждах осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Слушания по апелляции пройдут во вторник, 25 октября. 31 летняя спортсменка была задержана в феврале при попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт Шереметьево. 4 августа Химкинский городской суд приговорил спортсменку к 9 годам колонии общего режима по делу о контрабанде наркотических средств.

— Как долго может продлиться апелляция и когда вы ожидаете решение?

— Рассмотрение апелляционной жалобы обычно происходит в рамках одного судебного заседания. Мы ожидаем, что решение по апелляции будет вынесено в тот же день (при условии отсутствия технических или организационных проблем), — сказали адвокаты журналистам.

— Каковы возможные варианты приговора?

— Апелляционный суд может оставить приговор без изменений; он может отменить его и отправить обратно в суд первой инстанции; или может уменьшить назначенный срок.

— Где сейчас Бриттни? Будет ли она физически присутствовать на слушаниях во вторник?

— Бриттни находится в том же изоляторе, где находилась все эти месяцы. На предстоящем слушании она будет участвовать по видеосвязи.

Мы видимся с ней регулярно. Бриттни — сильный человек с чемпионской закалкой. Безусловно, она испытывает огромный стресс, находясь в разлуке со своими близкими более восьми месяцев и очень нервничает в преддверии слушания. Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения.

До завершения рассмотрения апелляции команда защиты и семья Бриттни не планируют выпускать никаких дополнительных заявлений.

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