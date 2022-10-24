Адвокаты рассказали о надеждах осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер

— Бриттни находится в том же изоляторе, где находилась все эти месяцы. На предстоящем слушании она будет участвовать по видеосвязи.



Мы видимся с ней регулярно. Бриттни — сильный человек с чемпионской закалкой. Безусловно, она испытывает огромный стресс, находясь в разлуке со своими близкими более восьми месяцев и очень нервничает в преддверии слушания. Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения.



До завершения рассмотрения апелляции команда защиты и семья Бриттни не планируют выпускать никаких дополнительных заявлений.