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38 минут назад

Белый дом: Байден готов принять жёсткие решения, чтобы вернуть Грайнер домой

Чемпионат.com

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с официальным заявлением по поводу решения Мособлсуда отклонить апелляцию задержанной в России баскетболистки Бриттни Грайнер и оставить в силе изначальный приговор.

Байден готов принять жёсткие решения, чтобы вернуть Грайнер домой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы в курсе новостей из России и знаем, что Бриттни Грайнер будут продолжать незаконно содержать под стражей в невыносимых условиях после того, как сегодня ей пришлось пройти через ещё одно фиктивное судебное разбирательство. Президент Байден ясно дал понять, что Бриттни должна быть немедленно освобождена. В последние недели Администрация Байдена-Харрис продолжает взаимодействовать с Россией по всем доступным каналам и прилагает все усилия для возвращения Бриттни домой, а также для поддержки и защиты других американцев, задержан

Президент заявил, что он готов пойти на чрезвычайные меры и принять жёсткие решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делала его администрация в странах по всему миру. Мы продолжаем поддерживать регулярные контакты с представителями семей», — приводит слова Салливана официальный сайт Белого дома.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора.

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