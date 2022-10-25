Байден готов принять жёсткие решения, чтобы вернуть Грайнер домой

«Мы в курсе новостей из России и знаем, что Бриттни Грайнер будут продолжать незаконно содержать под стражей в невыносимых условиях после того, как сегодня ей пришлось пройти через ещё одно фиктивное судебное разбирательство. Президент Байден ясно дал понять, что Бриттни должна быть немедленно освобождена. В последние недели Администрация Байдена-Харрис продолжает взаимодействовать с Россией по всем доступным каналам и прилагает все усилия для возвращения Бриттни домой, а также для поддержки и защиты других американцев, задержан