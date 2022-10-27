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1 час назад

Эй Смит дал категоричный прогноз по Леброну в «Лейкерс»

Чемпионат.com

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не имеет шансов выиграть ещё один титул в Национальной баскетбольной ассоциации, играя за нынешний клуб.

Известный телеведущий дал категоричный прогноз по Леброну в «Лейкерс»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Чёрт возьми, Леброн Джеймс ни за что не выиграет ещё один чемпионат в форме «Лейкерс», — сказал Эй Смит в эфире NBA Countdown.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006. Летом нынешнего года Джеймс заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В калифорнийском клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

Леброн танцует на яхте во время тренировки.

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