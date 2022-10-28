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2 часа назад

«Никак не отреагировал». Лука Дончич рассказал о реакции на брошенный в него стакан

Sports.ru

Болельщик в Бруклине швырнул стакан в сторону лидера «Мэверикс» Луки Дончича во время матча техасской команды против «Нетс» в четверг и был задержан.

Лука Дончич рассказал о реакции на брошенный в него стакан
Фото: Sports.ruSports.ru

После игры Дончич рассказал о том, какие мысли появились у него в голове в тот момент.

«Да никакие. Со мной уже случалось подобное в Европе. Я никак не отреагировал», – заявил словенец.

Дончич в пятницу оформил трипл-дабл, набрав при этом 41 очко.

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