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30 минут назад

Канадского баскетболиста отчислили из клуба за эксгибиционизм

Майк Габриелян

Талантливый 19-летний баскетболист Джошуа Примо отчислен из клуба НБА «Сан-Антонио» по причине эксгибиционизма.

Канадского баскетболиста отчислили из клуба за эксгибиционизм
Фото: sportingnews.comsportingnews.com

Об этом сообщает ESPN.

По данным издания, увольнение игрока связано «с многочисленными предполагаемыми случаями, когда он выставлял себя напоказ перед женщинами».

Адвокат Тони Базби сообщил ESPN, что предствляет интересы потерпевшей, которая работала в клубе "Сан-Антонио". Она утверждает, что Примо показал ей половые органы.

Сам Примо уже признался, что ему требуется лечение у психиатра.

«Я искал помощи, чтобы справиться с травмой, которую я перенес, и теперь воспользуюсь этим временем, чтобы более полно сосредоточиться на лечении моего психического здоровья», - заявил баскетболист.

Решение об увольнении Примо было «внезапным и шокирующим», и оно говорит о серьезности проблем, связанных с многообещающим 19-летним игроком, отмечает ESPN.

Команда «Сан-Антонио» недавно выбрала опцион на 4,3 миллиона долларов по контракту Примо на сезон 2023-24.

Источники сообщили, что многие команды НБА по-прежнему заинтересованы в Примо и рассматривают возможность подать заявку на приобретение спортсмена. Однако пока им требуется «взвешенный анализ ситуации». Примо станет свободным агентом уже в понедельник днем.

Медики различают ложный эксгибиционизм (хулиганский) и истинный. Последний является заболеванием, относящимся к расстройствам сексуального предпочтения (код F65.2 МКБ-10). Эксгибиционист утрачивает контроль над совершаемыми действиями. Часто это связано с нарушениями психики и патологией головного мозга. У таких лиц периоды приступов эксгибиционизма могут перемежаться с периодами нормального поведения.

Баскетбол,
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