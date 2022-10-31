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1 час назад

Леброн Джейс отреагировал на историческое достижение в НБА

Чемпионат.com

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джейс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал собственный рекорд в НБА. В недавнем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» Леброн принёс своей команде 28 очков и, таким образом, провёл 1135-й матч в профессиональной карьере, в которых набирал 20 очков и более. Это стало рекордом НБА. Предыдущее достижение принадлежало легендарному Карлу Мэлоуну На его счету было 1134 таких матча.

Леброн Джейс отреагировал на историческое достижение в НБА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Неплохо», — написал Джеймс.

Третьим по этому показателю идёт шестикратный чемпион НБА и шестикратный MVP чемпионата Карим Абдул-Джаббар. 20 очков и более очков он набирал в 1122 встречах.

Баскетбол,Карл Мэлоун,Карим Абдул-джаббар,
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