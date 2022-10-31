Леброн Джейс отреагировал на историческое достижение в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джейс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал собственный рекорд в НБА. В недавнем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» Леброн принёс своей команде 28 очков и, таким образом, провёл 1135-й матч в профессиональной карьере, в которых набирал 20 очков и более. Это стало рекордом НБА. Предыдущее достижение принадлежало легендарному Карлу Мэлоуну На его счету было 1134 таких матча.