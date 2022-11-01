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26 минут назад

Баскетболиста выгнали из сборной за переход в российский клуб

Илья Родин

Разыгрывающий петербургского БК «Зенит» Тома Эртель исключен из сборной Франции, рассказал президент FFBB Жан-Пьер Сиюта. Об этом пишет L'Equipe.

Баскетболиста выгнали из сборной за переход в российский клуб
Фото: WikipediaWikipedia

Отмечается, что Эртель играл за испанские и французские баскетбольные клубы высшего дивизиона. В составе сборной Франции он завоевал серебро Олимпиады, серебряные и золотые награды Евробаскета.

Сиюта подчеркнул, что защитник подписал обязательство не переходить в белорусские или российские клубы. Он уточнил, что через три дня после подписания соглашения баскетболист уехал в Санкт-Петербург и заключил контракт с «Зенитом».

На основании этого было принято решение выгнать его из национальной сборной, уточнил функционер.

Ранее сообщалось, что Эртель рассказал о своем отношение к критике со стороны французских болельщиков и чиновников. Он заявил, что она его совершенно не беспокоит.

Баскетбол,
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