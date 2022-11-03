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55 минут назад

Жена Грайнер эмоционально оценила решение Мособлсуда по апелляции баскетболистки

Lenta.ru

Жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков, Черелл эмоционально оценила решение Московского областного суда по апелляции спортсменки. Ее слова приводит ABC News.

Жена Грайнер оценила решение Мособлсуда по апелляции баскетболистки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Черелл назвала абсурдом решение оставить приговор в силе.

«Преступление и наказание непропорциональны. В России есть люди, осужденные за убийство, и срок у них намного меньше, чем у Бриттни, и для меня это просто какая-то бессмыслица», — заявила жена баскетболистки.

25 октября Мособлсуд оставил в силе приговор Грайнер, осужденной в России на девять лет за контрабанду наркотиков. Приговор Химкинского городского суда был изменен только в части зачета срока нахождения в СИЗО.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Баскетбол,Бриттни Грайнер,
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