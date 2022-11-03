Лидер «Филадельфии» Джеймс Харден получил травму

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден получил повреждение и пропустит один месяц из-за растяжения сухожилия правой стопы. Об этом в своих социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Харден получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Вашингтон Уизардс» (111:121). За время, проведённое на площадке, он набрал 24 очка, совершил 5 подборов и отдал 10 передач.