«Милуоки» проиграл впервые в сезоне

«Филадельфия» на своей площадке победила «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 100:88.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джоэл Эмбиид — 33 очка и 10 подборов. Звездный игрок Филадельфии Джеймс Харден пропускал матч.

«Мемфис» на своей площадке уступил «Бостону» со счетом 106:109. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Джейсон Тейтум, набравший 39 очков. Бостон победил в третьем матче кряду.