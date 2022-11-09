Звезду НБА могут выгнать из клуба из-за поста про евреев

Знаменитого защитника клуба НБА «Нетс» Кайри Ирвинга могут выгнать из команды на фоне антисемитского скандала, который разгорелся из-за его поста в социальных сетях. Как сообщает «Чемпионат.com», 4 ноября игрока отстранили от матчей на пять ближайших официальных встреч.

Напомним, что 28 октября Ирвинг опубликовал в Twitter ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку». В нем продвигается идея, что истинными потомками древних израильтян являются чернокожие, а картина наполнена антисемитской риторикой. Из-за нее поступок баскетболиста был воспринят общественностью крайне негативно.

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Позднее игрок извинился за пост, однако 4 ноября его отстранили от матчей. Также «Нетс» выдвинули ему шесть требований для возвращения в команду. В частности, он должен принести извинения за ссылки и осудить ложное содержание картины, а также выполнить мероприятия по борьбе с нетерпимостью, в том числе пожертвовать 500 тыс. долларов на нужды соответствующих организаций.

Отдельно Кайри должен будет пройти тренинги по восприимчивости и антисемитизму, которые разработали «Нетс». Кроме того, от баскетболиста требуют встретиться с представителями Антидиффамационной лиги, а также с лидерами еврейской общины в Бруклине. Отдельно он должен увидеться с Джо Цаем и ведущими должностными лицами NBA, чтобы продемонстрировать своё понимание всей серьёзности ситуации.

Отметим, что первые извинения Ирвинг принес уже после того, как в руководстве «Нетс» приняли решение о его отстранении, а Антидиффамационная лига отказалась от его полумиллионного пожертвования. Своё решение в клубе объяснили тем, что за день до отстранения Ирвинг в очередной раз упустил возможность публично раскаяться в содеянном. Игрок принял участие в пресс-конференции, на которой ему был прямо задан вопрос, придерживается ли он антисемитских убеждений — вместо извинений баскетболист заявил, что не он снял этот фильм.

Отметим, что в этой ситуации нашлись и те, кто поддержали игрока. За Ирвинга заступились рэпер Канье Уэст, боксер Флойд Мейвезер, известный экс-игрок в американский футбол Эд Рид и множество поклонников в соцсетях. Они отмечали, что «отмена» Кайри — «настоящая свобода слова по-американски».