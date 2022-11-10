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48 минут назад

Леброн не доиграл матч с «Клипперс» из-за травмы

Чемпионат.comиещё 1

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не сумел закончить матч регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» из-за повреждения. Лидер «озёрников» был вынужден покинуть площадку за 5:41 до конца игры.

Леброн не доиграл матч с «Клипперс» из-за травмы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В четвёртой четверти Леброн заработал два штрафных броска, но вместо того, чтобы встать на линию, ушёл в раздевалку, держась за паховую область.

«Лейкерс» уступили «Клипперс» в отчётном матче со счётом 101:114. Для команды Дарвина Хэма это уже девятое поражение в новом сезоне при двух победах. «Лейкерс» занимают предпоследнее место в Западной конференции.

Несмотря на уход с площадки до окончания матча, Леброн набрал 30 очков, став самым результативным игроком в обеих командах. Также на счету Джеймса восемь подборов и пять результативных передач.

Баскетбол,Джеймс Леброн,
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