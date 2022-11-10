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22 минуты назад

Фейковый аккаунт Леброна в соцсетях сообщил о запрошенном обмене

Sports.ru

Создатель аккаунта c именем «@KINGJamez» в социальных сетях пытался выдать себя за форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Фейковый аккаунт Леброна в соцсетях сообщил о запрошенном обмене
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я официально запрашиваю обмен. Спасибо #LakersNation за поддержку на протяжении всех этих лет. К большему и лучшему! #ThekidfromAKRON #ImComingHome», – написал фейковый аккаунт.

Путаница возникла из-за галочки, которая подтверждает учетную запись, и аватарки, скопированной с официальной страницы Джеймса. Болельщики могли не заметить орфограчискую ошибку в написании имени и поверить в подлиность данного сообщения.

«Лейкерс» начали сезон с показателей 2-9. Вокруг команды ходит множество слухов о возможных обменах, в том числе с участием звездных игроков.

Баскетбол,Джеймс Леброн,
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