Фейковый аккаунт Леброна в соцсетях сообщил о запрошенном обмене

Создатель аккаунта c именем «@KINGJamez» в социальных сетях пытался выдать себя за форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Фото: Sports.ru Sports.ru

«Я официально запрашиваю обмен. Спасибо #LakersNation за поддержку на протяжении всех этих лет. К большему и лучшему! #ThekidfromAKRON #ImComingHome», – написал фейковый аккаунт.

Путаница возникла из-за галочки, которая подтверждает учетную запись, и аватарки, скопированной с официальной страницы Джеймса. Болельщики могли не заметить орфограчискую ошибку в написании имени и поверить в подлиность данного сообщения.