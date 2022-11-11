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1 час назад

Леброн Джеймс избежал серьезной травмы и вернется в строй в ближайшее время

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Травма форварда «Лос Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, полученная в матче регулярного чемпионата НБА против «Лос Анджелес Клипперс» (101:114), оказалась несерьезной, сообщает ESPN.

Леброн Джеймс избежал серьезной травмы
Фото: Матч ТВМатч ТВ

У баскетболиста было подозрение на надрыв мышцы в паховой области, но результаты МРТ показали, что он сможет вернуться на паркет уже в ближайших матчах. Встреча с «Клипперс» состоялась 9 ноября.

Ранее Джеймс не попал в заявку команды на игру с «Сакраменто», матч состоится в пятницу.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион и 18 кратный участник Матча звезд НБА.

Баскетбол,Джеймс Леброн,
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