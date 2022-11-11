Леброн Джеймс избежал серьезной травмы

Травма форварда «Лос Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, полученная в матче регулярного чемпионата НБА против «Лос Анджелес Клипперс» (101:114), оказалась несерьезной, сообщает ESPN.
У баскетболиста было подозрение на надрыв мышцы в паховой области, но результаты МРТ показали, что он сможет вернуться на паркет уже в ближайших матчах. Встреча с «Клипперс» состоялась 9 ноября.
Ранее Джеймс не попал в заявку команды на игру с «Сакраменто», матч состоится в пятницу.
Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион и 18 кратный участник Матча звезд НБА.