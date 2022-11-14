Защитник московского ЦСКА Алексей Швед исключил возвращение в сборную России по баскетболу. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник.

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Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал ТАСС, что организация будет стараться искать возможности для сборных команд проводить сильные спарринги, как в России, так и за рубежом.

"Даже если сборная будет проводить какие-то матчи, я уже все, закончил, совершенно точно. Там уже играет молодежь - пусть, - сказал Швед. - Из моей команды, которая участвовала в Олимпиаде 2012 года, уже никого нет, кроме Саймона (Семена Антонова - прим. ТАСС). Все остальные закончили со сборной, как и я".

Шведу 33 года, в 2021 году он заключил контракт с ЦСКА. С сезона-2015/16 он выступал за подмосковные "Химки", в составе которых трижды стал серебряным призером Единой лиги ВТБ, признавался самым ценным игроком Еврокубка, дважды - Единой лиги ВТБ.