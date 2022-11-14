Защитник московского ЦСКА Алексей Швед исключил возвращение в сборную России по баскетболу. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник.
Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал ТАСС, что организация будет стараться искать возможности для сборных команд проводить сильные спарринги, как в России, так и за рубежом.
"Даже если сборная будет проводить какие-то матчи, я уже все, закончил, совершенно точно. Там уже играет молодежь - пусть, - сказал Швед. - Из моей команды, которая участвовала в Олимпиаде 2012 года, уже никого нет, кроме Саймона (Семена Антонова - прим. ТАСС). Все остальные закончили со сборной, как и я".
Шведу 33 года, в 2021 году он заключил контракт с ЦСКА. С сезона-2015/16 он выступал за подмосковные "Химки", в составе которых трижды стал серебряным призером Единой лиги ВТБ, признавался самым ценным игроком Еврокубка, дважды - Единой лиги ВТБ.
В составе ЦСКА, за который Швед уже играл ранее, он стал победителем Евролиги в 2008 году и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2008, 2012). Также защитник выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В составе сборной России Швед стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года.