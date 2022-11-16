НБА отменила технический фол Тейтума за хлопок в ладоши

НБА отменила технический фол форварда «Бостона» Джейсона Тейтума, сообщает журналист Boston Globe Гэри Уошберн.
Спорный свисток произошел во время домашнего матча «Селтикс» против «Тандер» (126:122) в понедельник. Тейтум сфолил на Алексее Покушевски в начале второй четверти и от разочарования хлопнул в ладоши, за что судья выписал ему технический.
«Все, кто был на арене и кто смотрел игру, видели, что я был расстроен собой. Я ничего не сказал, я даже не смотрел на судью. Можете посмотреть и посмеяться», – сказал Тейтум журналистам.
Количество технических Тейтума в нынешнем сезоне сократилось до трех.