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1 час назад

НБА отменила технический фол Джейсона Тейтума за хлопок в ладоши

Sports.ru

НБА отменила технический фол форварда «Бостона» Джейсона Тейтума, сообщает журналист Boston Globe Гэри Уошберн.

НБА отменила технический фол Тейтума за хлопок в ладоши
Фото: Sports.ruSports.ru

Спорный свисток произошел во время домашнего матча «Селтикс» против «Тандер» (126:122) в понедельник. Тейтум сфолил на Алексее Покушевски в начале второй четверти и от разочарования хлопнул в ладоши, за что судья выписал ему технический.

«Все, кто был на арене и кто смотрел игру, видели, что я был расстроен собой. Я ничего не сказал, я даже не смотрел на судью. Можете посмотреть и посмеяться», – сказал Тейтум журналистам.

Количество технических Тейтума в нынешнем сезоне сократилось до трех.

Баскетбол,Джейсон Тейтум,Тандер,
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