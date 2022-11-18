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10 часов назад

Осужденная в РФ баскетболистка из США Грайнер начала отбывать наказание в колонии в Мордовии

runews24.ru

Осужденная в России за контрабанду наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии.

Осужденная в РФ баскетболистка Грайнер начала отбывать наказание
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии», - сообщила ее адвокат Мария Благоволина в беседе с ТАСС.

Благоволина добавила, что была у своей подзащитной в начале этой недели. По ее словам, Бриттни старается держаться и адаптироваться к новым условиям.

4 августа суд в Химках приговорил гражданку Соединенных Штатов Бриттни Грайнер к девяти годам тюрьмы за попытку незаконно ввезти в Россию наркотические вещества через московский аэропорт Шереметьево. Спортсменка была признана виновной по двум статьям. В ходе следствия Грайнер признала свою вину, подчеркнув, что положила гашишное масло в сумку в спешке и без умысла ввозить наркотики контрабандой. Позднее Московский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор американки и признал его законным.

Баскетбол,Бриттни Грайнер,Аэропорт Шереметьево,
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