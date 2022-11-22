Игрок NBA прокомментировал отстранение за антисемитизм

«Я хотел бы быть там, где могу открыто делиться своими чувствами, хотел бы не подвергаться резкой критике и навешиванию ярлыков и не сталкиваться с внешним восприятием, которое не имеет ко мне никакого отношения», – сказал баскетболист на пресс-конференции после игры «Нетс» и «Гриззилс».