Игрок NBA прокомментировал отстранение за антисемитизм

Разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс», американец Кайри Ирвинг признался, что, несмотря на недавние извинения за антисемитскую публикацию, он хотел бы не сталкиваться с общественной критикой из-за выражения своего мнения.
Напомним, Ирвинг был дисквалифицирован на восемь матчей за размещение ссылки на антисемитский фильм в социальных сетях.
«Я хотел бы быть там, где могу открыто делиться своими чувствами, хотел бы не подвергаться резкой критике и навешиванию ярлыков и не сталкиваться с внешним восприятием, которое не имеет ко мне никакого отношения», – сказал баскетболист на пресс-конференции после игры «Нетс» и «Гриззилс».
Ранее в интервью Ирвинг ответил на вопрос о возможной жалобе на клуб по поводу отстранения.