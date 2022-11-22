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30 минут назад

Ирвинг – об отстранении за антисемитизм: хочу быть там, где на меня не вешают ярлыки

Чемпионат.comиещё 2

Разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс», американец Кайри Ирвинг признался, что, несмотря на недавние извинения за антисемитскую публикацию, он хотел бы не сталкиваться с общественной критикой из-за выражения своего мнения.

Игрок NBA прокомментировал отстранение за антисемитизм
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, Ирвинг был дисквалифицирован на восемь матчей за размещение ссылки на антисемитский фильм в социальных сетях.

«Я хотел бы быть там, где могу открыто делиться своими чувствами, хотел бы не подвергаться резкой критике и навешиванию ярлыков и не сталкиваться с внешним восприятием, которое не имеет ко мне никакого отношения», – сказал баскетболист на пресс-конференции после игры «Нетс» и «Гриззилс».

Ранее в интервью Ирвинг ответил на вопрос о возможной жалобе на клуб по поводу отстранения.

Баскетбол,
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