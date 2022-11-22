Дочь Кобе Брайанта преследует мужчина. Он намерен купить АК-47

Как сообщает TMZ, 19-летняя старшая дочь покойного Брайанта имеет дело с преследователем, который ранее становился фигурантом криминальной истории, связанной с оружием.

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В понедельник Наталья обратилась в суд, чтобы подать на получение судебного запрета против 32-летнего Дуэйна Кемпа.

Согласно полученным документам, Кемп впервые попытался связаться с Брайант два года назад, когда ей было 17 лет, а ему 30. Девушка утверждает, что мужчина «находился в заблуждении», будто у них романтические отношения. При этом известно, что она лично встречалась с ним или поддерживала контакт.

«Наталья говорит, что с тех пор он сделал все возможное, чтобы найти ее, и она живет в постоянном страхе. Он появлялся в ее общежитии в университете. По информации источников, он также появился на одном из ее занятий и бродил по университет

Ситуация становится все страшнее. Согласно документам, Кемп находится в процессе покупки как минимум одной единицы оружия, причем сделка называется неизбежной. В документах говорится, что он намеревался купить АК-47 и полностью автоматический Glock», – пишет TMZ.

Сообщается, что Кемпа ранее четыре раза арестовывали и судили, в том числе за использование огнестрельного оружия.

Наталья также заявляет, что Кемп однажды отправил ей личное сообщение, в котором говорилось: «Спасибо за то, что он родил тебя. Надеюсь, мы сможем сделать его… «Кобе». Вместе».

В полученных документах говорится, что мужчина надеялся завести вместе «ребенка, похожего на Кобе».

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года.