Форвард «Портленда» установил рекорд франшизы по числу штрафных

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джерами Грант установил клубный рекорд по количеству выполненных штрафных бросков за один матч. Во встрече с «Нью-Йорк Никс» (132:129 ОТ) он 28 раз встал на линию и отметился 21 точным попаданием.

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Также Грант стал самым результативным игроком встречи, набрав 44 очка и внеся существенный вклад в победу своей команды. В этом сезоне Джерами набирает в среднем за игру 21,1 очко, совершает 4,4 подборов и отдаёт 2,4 результативных передач.