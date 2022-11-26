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2 часа назад

Форвард «Портленда» установил рекорд франшизы по числу штрафных

Чемпионат.com

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джерами Грант установил клубный рекорд по количеству выполненных штрафных бросков за один матч. Во встрече с «Нью-Йорк Никс» (132:129 ОТ) он 28 раз встал на линию и отметился 21 точным попаданием.

Форвард «Портленда» установил рекорд франшизы по числу штрафных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Грант стал самым результативным игроком встречи, набрав 44 очка и внеся существенный вклад в победу своей команды. В этом сезоне Джерами набирает в среднем за игру 21,1 очко, совершает 4,4 подборов и отдаёт 2,4 результативных передач.

На данный момент «Портленд» занимает пятое место в таблице Западной конференции. В активе «Блэйзерс» 11 побед при восьми поражениях. В следующем матче им предстоит встретиться на выезде с «Бруклин Нетс».

Баскетбол,Джерами Грант,
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