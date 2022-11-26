Майлз Тернер решил сменить агентство

Центровой «Индианы» Майлз Тернер прекратит сотрудничество с агентством BDA Sports, с которым сотрудничал два года.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Тернер собирается стать клиентом агентства CAA.

Майлз имеет истекающий контракт. Он часто фигурирует в слухах про возможный обмен, считается, что он интересен «Лейкерс» и «Клипперс».

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