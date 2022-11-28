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52 минуты назад

ЦСКА разгромил «Парму-Пари» в Единой лиге ВТБ

Чемпионат.comиещё 4

Московский ЦСКА разгромил пермскую «Парму-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 109:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 14 передач. 17 баллов также на счету Ливио Жан-Шарля. 15 баллов набрал Никола Милутинов. В составе «Пармы-Пари» 17 очков набрал Брайон Аллен. 11 баллов на счету Джастина Роберсона. Следующий матч ЦСКА проведёт 5 декабря в Москве. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты казанского УНИКСа. «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Перми с «Самарой». Встреча состоится 2 декабря.

Баскетбол,Ливио Жан-шарль,Никола Милутинов,Алексей Швед,
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