Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич после матча с «Милуоки» (115:124) отдал должное лидеру соперника Яннису Адетокумбо.

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В активе грека 30 очков и 11 подборов, это его 7-й матч в сезоне с 30+10, у словенца столько же.

«Тяжело играть против такого, как он. Яннис – лучший игрок НБА прямо сейчас. Его практически невозможно остановить. Очень классно наблюдать за ним со стороны, но выходить против него н

Яннис прогрессирует каждый день. Он много работает, это заметно. Он работает над всем. Бросок, множество других вещей. Яннис становится лучше с каждым днем», – заявил Дончич.