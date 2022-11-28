Леброн стал первым в истории НБА, кто набрал 45 000 очков за карьеру

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс преодолел отметку в 45 000 набранных очков за карьеру, включая матчи плей-офф.

Джеймс набрал 39 очков в матче против «Сан-Антонио» (105:94) и вышел на показатель 45 002 очка, что является лучшим результатом в истории НБА.