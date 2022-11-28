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1 час назад

Леброн стал 1-м в истории НБА, кто набрал 45 000 очков за карьеру в регулярке и плей-офф

Sports.ru

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс преодолел отметку в 45 000 набранных очков за карьеру, включая матчи плей-офф.

Леброн стал первым в истории НБА, кто набрал 45 000 очков за карьеру
Фото: Sports.ruSports.ru

Джеймс набрал 39 очков в матче против «Сан-Антонио» (105:94) и вышел на показатель 45 002 очка, что является лучшим результатом в истории НБА.

На втором месте в рейтинге результативности за карьеру в регулярном чемпионате и плей-офф находится легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар (44 149 очков).

Ближайшим преследователем Джеймса среди действующих игроков является форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт. Он занимает 11-е место с результатом 30 700 очков.

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