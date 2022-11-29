Владельцы клубов НБА против идеи с увеличением числа участников Матча звезд

Владельцы клубов НБА выступают против идеи с увеличением числа участников Матча всех звезд.

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Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст высказался за добавление дополнительных игроков для участия в Матчах звезд, но отметил при этом, что владельцы «выступают против этого».

Аргументация с точки зрения боссов клубов сводится к денежному вопросу, поскольку в контрактах многих звезд прописаны бонусы, привязанные к вызовам на Матчах звезд.

В прошлом сезоне капитанами на Матче звезд были Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт, они выбрали составы своих команд из 22 игроков.