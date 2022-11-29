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1 час назад

Александр Хоменко выбыл на длительный срок с травмой колена

Sports.ruиещё 1

Разыгрывающий МБА Александр Хоменко выбыл на длительный срок с травмой колена.

Баскетболист Хоменко выбыл на длительный срок с травмой колена
Фото: Sports.ruSports.ru

«Хоменко получил травму колена в матче с «Пармой» и выбыл на долгий срок. Более точная информация по возвращению Александра в строй будет появляться по мере прохождения реабилитации», – говорится на сайте МБА.

Ранее сообщалось, что у Хоменко подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

В нынешнем сезоне 23-летний Хоменко провел за дебютанта Лиги ВТБ 14 матчей, набирая 11,1 очка, 3,7 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Баскетбол,Александр Хоменко,
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