Баскетболист Хоменко выбыл на длительный срок с травмой колена

Разыгрывающий МБА Александр Хоменко выбыл на длительный срок с травмой колена.
«Хоменко получил травму колена в матче с «Пармой» и выбыл на долгий срок. Более точная информация по возвращению Александра в строй будет появляться по мере прохождения реабилитации», – говорится на сайте МБА.
Ранее сообщалось, что у Хоменко подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
В нынешнем сезоне 23-летний Хоменко провел за дебютанта Лиги ВТБ 14 матчей, набирая 11,1 очка, 3,7 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.