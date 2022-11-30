Реджи Джексон ударился головой о паркет после страшного падения

Разыгрывающий «Клипперс» Реджи Джексон в конце первой половины матча против «Портленда» (118:112) совершил страшное падение и ударился головой о паркет.

Джексон исполнял лэй-ап и пытался избежать контакта с центровым «Блэйзерс» Юсуфом Нуркичем. В результате он потерял равновесие и неудачно приземлился на спину, ударившись головой. Игрок пролежал на паркете несколько минут почти неподвижно. После тайм-аута ему помогли подняться и сесть на скамейку.