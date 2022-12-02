Стефен Карри установил историческое достижение в НБА

Звёздный разыгрывающий сумел реализовать не менее трёх бросков из-за дуги в 20 матчах подряд, что является самой длинной серией на старте сезона за всю историю лиги.

Карри в среднем за игру набирает 31,4 очка, совершает 6,7 подбора и отдаёт 7,0 результативной передачи. В последнем матче, который состоялся 30 ноября, «Голден Стэйт» уступил на выезде «Даллас Маверикс» со счётом 113:116. Стефен в этой встрече набрал 32 очка.