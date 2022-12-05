ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

55 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Вашингтон»

Betassist

«Лейкерс» одержали третью победу подряд. В очередном матче регулярного чемпионата НБА они на выезде разобрались с «Вашингтоном» (130:119).

55 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Вашингтон»
Фото: Betassist.ruBetassist.ru

Очередную впечатляющую игру провёл форвард победителей Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 55 очков и 17 подборов. На счету Леброна Джеймаса 29 баллов. 27 очков у «Вашингтона» набрал Кристапс Порзингис.

«Бостон» обыграл «Бруклин» со счётом 103:92 и закрепился на первом месте в турнирной таблице лиги. У команды 19 побед и 5 поражений. «Нетс» уступили впервые за пять встреч.

У победителей дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов оформил Джейлен Браун. У «Бруклина» 31 балл на счету Кевина Дюранта.

НБА, Регулярный чемпионат

«Бруклин» – «Бостон» 92:103 (27:35, 23:27, 19:13, 23:28)

«Вашингтон» – «Лейкерс» 119:130 (27:33, 23:35, 31:37, 38:25)

«Нью-Орлеан» – «Денвер» 121:106 (27:31, 32:29, 28:21, 34:25)

Баскетбол,Джейлен Браун,Кристапс Порзингис,Энтони Дэвис,Кевин Дюрант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители