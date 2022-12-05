55 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Вашингтон»

«Лейкерс» одержали третью победу подряд. В очередном матче регулярного чемпионата НБА они на выезде разобрались с «Вашингтоном» (130:119).

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Очередную впечатляющую игру провёл форвард победителей Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 55 очков и 17 подборов. На счету Леброна Джеймаса 29 баллов. 27 очков у «Вашингтона» набрал Кристапс Порзингис.

«Бостон» обыграл «Бруклин» со счётом 103:92 и закрепился на первом месте в турнирной таблице лиги. У команды 19 побед и 5 поражений. «Нетс» уступили впервые за пять встреч.

У победителей дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов оформил Джейлен Браун. У «Бруклина» 31 балл на счету Кевина Дюранта.

НБА, Регулярный чемпионат

«Бруклин» – «Бостон» 92:103 (27:35, 23:27, 19:13, 23:28)

«Вашингтон» – «Лейкерс» 119:130 (27:33, 23:35, 31:37, 38:25)