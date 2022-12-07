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1 час назад

Лука Дончич оформил 52-й трипл-дабл в карьере

Sports.ru

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич оформил шестой в сезоне и 52-й в карьере трипл-дабл.

Лука Дончич оформил 52-й трипл-дабл в карьере
Фото: TwitterTwitter

Словенец набрал 22 очка, сделал 12 передач и 10 подборов в победном матче против «Денвера» (116:115).

23-летний защитник проводит пятый сезон в НБА, но уже занимает 10-е место в истории лиги по количеству трипл-даблов (52). Вышел него находятся только Расселл Уэстбрук (194), Оскар Робертсон (181), Мэджик Джонсон (138), Джейсон Кидд (107), Леброн Джеймс (105), Никола Йокич (79), Уилт Чемберлен (78), Джеймс Харден (69) и Лэрри Берд (59).

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